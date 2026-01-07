Поиск

В Венесуэле объявлен недельный траур по погибшим во время операции США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный траур по погибшим во время захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я приняла решение объявить семидневный траур в честь молодых мужчин и женщин, которые погибли, отдали свои жизни, защищая Венесуэлу, президента Николаса Мадуро", - заявила она в эфире телеканала VTV во вторник.

Ранее правительство Кубы сообщало, что в ходе операции США погибли 32 кубинских офицера.

Венесуэла США операция жертвы траур
