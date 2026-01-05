Более 30 кубинцев погибли во время операции США по захвату Мадуро

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - 32 кубинца погибли в Венесуэле во время операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро, сообщает правительство Кубы.

"В результате преступного нападения, совершенного правительством США, (...) 32 кубинца погибли, (...) выполняя задания от имени Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел по просьбе коллег из южноамериканской страны", - сообщило правительство Кубы на своей официальной странице в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Гавана объявила двухдневный траур 5 и 6 января в память о погибших.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинцы были с Мадуро в Венесуэле до его задержания.

"Мадуро охраняли кубинцы", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что во время операции по задержанию Мадуро "было убито много кубинцев".

"С другой стороны было много смертей. С нашей стороны смертей не было", - сказал Трамп.