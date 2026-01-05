Поиск

Более 30 кубинцев погибли во время операции США по захвату Мадуро

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - 32 кубинца погибли в Венесуэле во время операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро, сообщает правительство Кубы.

"В результате преступного нападения, совершенного правительством США, (...) 32 кубинца погибли, (...) выполняя задания от имени Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел по просьбе коллег из южноамериканской страны", - сообщило правительство Кубы на своей официальной странице в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Гавана объявила двухдневный траур 5 и 6 января в память о погибших.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинцы были с Мадуро в Венесуэле до его задержания.

"Мадуро охраняли кубинцы", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что во время операции по задержанию Мадуро "было убито много кубинцев".

"С другой стороны было много смертей. С нашей стороны смертей не было", - сказал Трамп.

Николас Мадуро США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

 Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

Трамп не исключает проведение операции против президента Колумбии

Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в понедельник в Париже

Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

 Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

 Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

Трамп пригрозил принять меры против Делси Родригес, если она не будет сотрудничать

Что произошло за день: воскресенье, 4 января

Сенатор США сообщил о переговорах Рубио с Венесуэлой о создании временного правительства

Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

 Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы

 Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8058 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 68 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });