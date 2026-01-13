Постпред РФ при международных организациях в Вене заявил о неготовности США к продлению договора о СНВ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США не намерены принять предложение России о добровольном продлении ключевых количественных положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Срок действия Договора о СНВ истекает 5 февраля. США, по всей видимости, не готовы принять российское предложение о добровольном продлении ключевых количественных положений этого соглашения еще на год", - написал Ульянов в своём телеграм-канале во вторник.

Он напомнил слова президента США Дональда Трампа об истечении срока договора из интервью СМИ 8 января, в котором американский лидер выразил намерение заключить "лучшее соглашение". Ульянов считает, что "это звучало как принятие желаемого за действительное, что очень далеко от реальности".

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".