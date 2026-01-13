Поиск

Постпред РФ при международных организациях в Вене заявил о неготовности США к продлению договора о СНВ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США не намерены принять предложение России о добровольном продлении ключевых количественных положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Срок действия Договора о СНВ истекает 5 февраля. США, по всей видимости, не готовы принять российское предложение о добровольном продлении ключевых количественных положений этого соглашения еще на год", - написал Ульянов в своём телеграм-канале во вторник.

Он напомнил слова президента США Дональда Трампа об истечении срока договора из интервью СМИ 8 января, в котором американский лидер выразил намерение заключить "лучшее соглашение". Ульянов считает, что "это звучало как принятие желаемого за действительное, что очень далеко от реальности".

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

США РФ Михаил Ульянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 13 января

Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

 Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

 Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

 Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });