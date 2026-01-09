Макрон отказался от соглашения ЕС - МЕРКОСУР о свободной торговле

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Накануне процедуры одобрения странами ЕС соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) для его подписания Еврокомиссией (ЕК) президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг, что проголосует против.

"Франция решила голосовать против подписания соглашения между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР", - сообщил французский президент в социальной сети Х.

"Франция выступает за международную торговлю, но соглашение ЕС - МЕРКОСУР представляет собой соглашение из другой эпохи, слишком долго обсуждавшееся на основе устаревших принципов (по мандату от 1999 года)", - написал Макрон.

Газета Le Monde отмечает в комментарии, что "французское решение добавляется к несогласию Польши, Австрии, Венгрии и еще Ирландии, которая объявила сегодня, что отвергает это торговое соглашение".

Издание уточняет, что при этом Франция, вероятно, не сможет блокировать подписание соглашения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник в Парагвае после более четверти века переговоров. Для необходимого числа голосов Еврокомиссии удалось добиться решающей поддержки Италии, долгое время проявлявшей сдержанность в отношении этого соглашения, что лишает Париж надежды сформировать "блокирующее большинство".

Французские СМИ указывают на то, что Макрон не устоял перед массовыми протестами сельхозпроизводителей страны и угрозами политической оппозиции вынести вотум недоверия правительству в случае подписания соглашения с МЕРКОСУР.

Официальный представитель ЕК Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе в четверг, комментируя позицию Франции, объяснил, что процедура подготовки соглашения полностью соблюдала демократические нормы ЕС. Государства-члены поручили мандат на переговоры Еврокомиссии от их имени. После того, как соглашение подготовлено, за него голосуют государства-члены и Европейский парламент. Они же и приняли такую процедуру.

"Это демократия в действии", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "все возможные формы защиты, которые только можно вообразить, были включены в соглашение на случай вредного импорта в ЕС в том или ином секторе, наносящего экономический ущерб нашим сельхозпроизводителям и нашим экономическим операторам".

"Есть огромный сельскохозяйственный резерв, записанный в бюджет ЕС. Это, в конечном счете, лучшая гарантия для сельхозпроизводителей", - добавил Жилл.

Представитель ЕК полагает, что государства-члены ЕС и экономические игроки могут поддержать это соглашение, потому что ему можно доверять.

В день саммита ЕС в Брюсселе 18 декабря 2025 года около 7,3 тыс. сельхозпроизводителей из разных стран ЕС и примерно 1 тыс. тракторов и другой сельхозтехники приняли участие в манифестации протеста в бельгийской столице против соглашения с МЕРКОСУР о свободной торговле. Встречавшаяся с их представителями фон дер Ляйен перенесла подписание соглашения с декабря на январь 2026 года.