Трамп заявил, что Венесуэле потребуется время, прежде чем там смогут пройти выборы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэле потребуются "время" и "восстановление", прежде чем там смогут состояться выборы.

"Думаю, это произойдет. Но прежде нам потребуется какое-то время. (...) Мы должны восстановить страну", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос о политическом будущем Венесуэлы.

Трамп выразил уверенность в том, что США своей операцией в Венесуэле "принесли стабильность в регион".

Президент также сообщил, что уже в пятницу намерен провести встречу с представителями 14 крупных нефтяных компаний, которые, по его словам, "войдут в Венесуэлу" и помогут восстанавливать нефтяной сектор латиноамериканской страны.

"Они собираются восстановить всю нефтяную инфраструктуру. Они потратят минимум $100 млрд", - сообщил Трамп, вновь напомнив о "невероятных" нефтяных запасах Венесуэлы.

Кроме того, Трамп информировал, что на следующей неделе проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, которая прибудет в США, и назвал ее "приятным человеком".

"Я знаю, что она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней, и я слышал, она этого хочет", - сказал Трамп.

Ранее Трамп в интервью New York Times заявил, что переход Венесуэлы к самостоятельному управлению завершится еще не скоро.

Отвечая на вопрос о том, как долго США будут сохранять контроль на Венесуэлой, полгода или год, Трамп сказал: "Я бы сказал - гораздо дольше". "Только время покажет", - сказал он.

Американский президент также заявил, что его администрация находится в постоянном контакте с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

По словам Трампа, нынешняя администрация Венесуэлы "дает нам все, что мы считаем необходимым".

Хроника 03 – 09 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Дональд Трамп Каракас Венесуэла США
