Трамп сообщил, что готов встретиться с врио президента Венесуэлы Родригес

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов к встрече с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

"В какой-то момент я это сделаю. (...) Мы очень хорошо сотрудничаем с руководством, и посмотрим, как все сложится", - сказал Трамп журналистам на борту самолета.

Президент при этом не назвал конкретных сроков.

Он добавил, что Родригес "спросила, сможем ли мы взять 50 млн баррелей нефти", и эта нефть "сейчас на пути в Соединенные Штаты".