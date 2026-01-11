EС призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать прекращение огня

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает к прекращению боевых действий в сирийском Алеппо и его окрестностях, защите гражданского населения в любое время и упрощению доступа для гуманитарной помощи, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Мы настоятельно призываем все стороны выполнить объявленное сегодня прекращение огня и в срочном порядке вернуться к политическому диалогу для поиска политического решения", - говорится в опубликованном вечером в субботу заявлении.

Как отмечается в документе, достижение стабильности по всей стране является "ключевым элементом обеспечения устойчивого и инклюзивного перехода, отвечающего чаяниям всех сирийцев".

Западные СМИ сообщали в субботу о заявлении сирийской армии о прекращении военных действий в курдских кварталах Алеппо.