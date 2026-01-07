EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике.

"Минюст и Министерство внутренней безопасности США объявили сегодня о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

Американская операция проводится после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.

"Блокада незаконной нефти из Венесуэлы, под санкциями, остается во всей силе, везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что береговая охрана США в среду предприняла попытку захвата танкера Marinera.