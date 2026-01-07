Поиск

EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике.

"Минюст и Министерство внутренней безопасности США объявили сегодня о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

Американская операция проводится после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.

"Блокада незаконной нефти из Венесуэлы, под санкциями, остается во всей силе, везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что береговая охрана США в среду предприняла попытку захвата танкера Marinera.

США Атлантика Marinera EUCOM Венесуэла нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

CNBC узнал, что США ослабят санкции против Венесуэлы, поставки ее нефти продолжатся

Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

 Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

WSJ сообщила о попытке США захватить танкера под флагом РФ

Финляндия сняла подозрения с судна Fitburg в ввозе подсанкционной стали

Глава МИД Ирана отметил, что для переговоров с США еще не время

 Глава МИД Ирана отметил, что для переговоров с США еще не время

В Финляндии заявили, что сухогруз Fitburg может продолжить рейс после устранения недостатков

 В Финляндии заявили, что сухогруз Fitburg может продолжить рейс после устранения недостатков

Китай осуждает действия США в отношении Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 100 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8073 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });