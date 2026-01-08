Поиск

Минюст США после захвата танкера под флагом РФ отслеживает несколько других судов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата береговой охраной в Северной Атлантике танкера Marinera под российским флагом отслеживает еще несколько судов.

"Министерство юстиции следит за несколькими другими судами на предмет аналогичных принудительных мер - любой человек на любом судне, не подчиняющийся указаниям Береговой охраны или других федеральных служащих будет подвергнут преследованию в полном соответствии с законом", - написала Бонди в соцсети X.

Она также уточнила, что из-за "невыполнения приказов Береговой охраны" в отношении экипажа танкера Marinera начато расследование и в дальнейшем "будут предъявлены уголовные обвинения".

Как сообщалось, танкер Marinera под российским флагом в среду был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.

По данным Mirror и Daily Mail, в настоящее время судно направляется в территориальные воды Великобритании.

Белый дом информировал, что команда нефтяного танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом.

"Судно, согласно ордеру федерального суда, подлежало аресту, и его экипаж теперь является субъектом судебного преследования за нарушение любого применимого федерального закона и в случае необходимости будет доставлен в США для судебного разбирательства", - заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть.

Белый дом Минюст США Пэм Бонди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

 Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

 Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию

Белый дом заявил, что экипаж танкера Marinera предстанет перед судом в США

Что произошло за день: среда, 7 января

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8075 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });