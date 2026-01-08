Минюст США после захвата танкера под флагом РФ отслеживает несколько других судов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата береговой охраной в Северной Атлантике танкера Marinera под российским флагом отслеживает еще несколько судов.

"Министерство юстиции следит за несколькими другими судами на предмет аналогичных принудительных мер - любой человек на любом судне, не подчиняющийся указаниям Береговой охраны или других федеральных служащих будет подвергнут преследованию в полном соответствии с законом", - написала Бонди в соцсети X.

Она также уточнила, что из-за "невыполнения приказов Береговой охраны" в отношении экипажа танкера Marinera начато расследование и в дальнейшем "будут предъявлены уголовные обвинения".

Как сообщалось, танкер Marinera под российским флагом в среду был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.

По данным Mirror и Daily Mail, в настоящее время судно направляется в территориальные воды Великобритании.

Белый дом информировал, что команда нефтяного танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом.

"Судно, согласно ордеру федерального суда, подлежало аресту, и его экипаж теперь является субъектом судебного преследования за нарушение любого применимого федерального закона и в случае необходимости будет доставлен в США для судебного разбирательства", - заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть.