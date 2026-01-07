Поиск

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американские военные перехватили находящийся под санкциями Вашингтона танкер Sophia в Карибском море и ведут его в США, говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X.

"Перехваченное судно Sophia находилось в международных водах и осуществляло незаконную активность в Карибском море. Береговая охрана США эскортирует Sophia для финального решения по этому делу", - отмечается в заявлении.

Согласно ему, перехват танкера, "не принадлежащего никакому государству", прошел без инцидентов.

