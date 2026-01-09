Поиск

Суд в Польше 12 января рассмотрит вопрос об экстрадиции российского археолога Бутягина

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Судебные заседания по вопросам продления ареста и экстрадиции сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного по запросу Украины, пройдут в Польше на следующей неделе, сообщили в пятницу близкие ученого в телеграм-канале, посвященном ситуации.

"Только что адвокат Александра сообщил нам, что были назначены официальные даты судебных заседаний. 12 января утром состоится судебное заседание по вопросу продления ареста. 15 января утром назначено судебное заседание по вопросу экстрадиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие материалы дела до сих пор не переведены с украинского языка, что не дает археологу возможности надлежащим образом подготовиться к защите .

О задержании Бутягина в Варшаве, куда он приехал прочитать лекцию, сообщалось 11 декабря. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение о задержании Бутягина было принято "на основании международного ордера на арест", который выдала Украина, где Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал задержание ученого правовым произволом и заявил, что Россия по дипломатическим каналам будет добиваться защиты его прав и интересов.

В Эрмитаже, где Бутягин возглавляет сектор археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира, подчеркнули, что ученый всегда, вне зависимости от геополитических обстоятельств, "неукоснительно соблюдал международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические". В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от властей (сначала Украины, с 2014 года - РФ). Все находки передавались по принадлежности - в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Бутягин - российский ученый, специалист по античной археологии, начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь), благодаря которой удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала, в том числе два монетных клада, которые экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.

