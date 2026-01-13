МИД РФ выразил протест послу Польши из-за задержания археолога Бутягина

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Посла Польши в России Кшиштофа Краевского в понедельник вызвали в МИД РФ, где ему был выражен решительный протест в связи с задержанием в декабре 2025 года в Варшаве российского археолога Александр Бутягина по запросу Киева, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в сообщении МИД, Краевскому было указано, что обвинения украинских властей в отношения Бутягина "носят абсурдный характер" и связаны с его научной деятельностью в рамках Мирмекийской археологической экспедиции "в неотъемлемой части Российской Федерации - Республике Крым".

"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств", - отмечают в ведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что польскому послу были изложены факты, "свидетельствующие о том, что российский археолог с мировым именем, сотрудник Государственного Эрмитажа занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий".

"В ходе своей работы Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года - от властей Украины. Все обнаруженные нашим специалистом находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма", - отметили в МИД.

Было подчеркнуто, что российская сторона требует немедленного освобождения Бутягина и отказа от его передачи Украине.

О задержании Бутягина в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно 11 декабря. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Археолог обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

15 января суд в Варшаве рассмотрит вопрос об экстрадиции Бутягина на Украину.

Бутягин - российский ученый, специалист по античной археологии, начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь), благодаря которой удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала, в том числе два монетных клада, которые экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.