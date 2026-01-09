Глава ЕК считает, что соглашение ЕС и МЕРКОСУР создаст крупнейшую зону свободной торговли

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен видит в утвержденном Советом ЕС торговом соглашении с МЕРКОСУР укрепление позиции Евросоюза в глобальной экономике.

"В то время, когда торговля и зависимости используются в качестве оружия, а опасная, транзакционная природа окружающей нас реальности становится всё более очевидной, это историческое торговое соглашение является ещё одним доказательством того, что Европа выбирает свой собственный курс и остаётся надёжным партнёром", - говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении главы ЕК.

По ее словам, благодаря соглашению с МЕРКОСУР создается рынок с населением в 700 млн человек. Это крупнейшая в мире зона свободной торговли.

"Сегодня 60 тыс. европейских компаний экспортируют продукцию в страны МЕРКОСУР, половина из них - малые и средние предприятия, которые выиграют от снижения тарифов, сэкономят около 4 млрд евро ежегодно на экспортных пошлинах и воспользуются упрощенными таможенными процедурами. Что особенно важно, это также обеспечит нашим предприятиям лучший доступ к критически важному сырью", - объяснила фон дер Ляйен.

Имея в виду массовые протесты сельхозпроизводителей стран Евросоюза против соглашения с МЕРКОСУР, она заявила, что в Брюсселе "услышали опасения фермеров стран ЕС и сельскохозяйственного сектора и приняли соответствующие меры".

По утверждению главы ЕК, это соглашение "содержит надежные гарантии для защиты их средств к существованию".

"Мы также усиливаем наши действия в отношении импортного контроля, поскольку правила должны соблюдаться, в том числе и импортерами", - пообещала фон дер Ляйен.

Совет ЕС принял в пятницу два решения, "разрешающих подписание Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA) между ЕС и МЕРКОСУР". По оценке совета, "вместе эти соглашения знаменуют собой важную веху в давних отношениях ЕС с партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, после вступления в силу они создадут основу для политического диалога, сотрудничества и торговых отношений в рамках модернизированного и всеобъемлющего партнерства".