Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в случае атаки Вашингтона

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Иран нанесет удары по Израилю и военным базам США в регионе в случае атаки со стороны Вашингтона, заявил спикер парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, передает агентство Associated Press.

"В случае нападения на Иран и оккупированная территория (Израиль - ИФ), и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими законными целями", - сказал он в воскресенье в ходе экстренного заседания парламента в связи с протестами в стране.

По словам Галибафа, "мы будем действовать исходя из любых объективных признаков угрозы".

Ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов ударов по Ирану, о которых ему доложили военные, но он "не принял окончательного решения".

Накануне Трамп на фоне протестов в Иране заявил, что готов оказать содействие иранскому народу.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

