Президент Ирана обвинил Израиль и США во внутриполитическом кризисе в стране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан обещал улучшить экономику в стране, вину за внутриполитический кризис возложил на Израиль и США, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира".

"Президент Масуд Пезешкиан пообещал коренную перестройку ослабленной иранской экономики, заявив, что его правительство готово слушать свой народ после двух недель всё более жестоких общенациональных демонстраций", - сообщает телеканал на своем сайте.

В телевизионном интервью президент Ирана также заявил, что в "подогреве смертоносных волнений" в Иране виноваты США и Израиль. Он призвал протестующих "отмежеваться от мятежников и террористов".

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. По последним данным, в ходе демонстраций погибли более 100 человек, около 2600 арестованы. Изначально протесты были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране. Американский президент предупредил, что, если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.