Президент Кубы заявил о готовности своей страны противостоять США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье, что страна готова и дальше противостоять агрессии со стороны США.

"Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готовится защищать родину до последней капли крови", - написал кубинский президент в соцсети X.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".

Куба Мигель Диас-Канель Дональд Трамп США
