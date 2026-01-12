Поиск

В Индии запуск ракеты со спутником зондирования Земли завершился неудачей

Спутник не вышел на заданную орбиту из-за сбои в работе третьей ступени ракеты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Запуск индийской ракеты-носителя PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-N1 закончился неудачей, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

В полете в работе третьей ступени ракеты возникла проблема, в результате которой спутник не был выведен на заданную орбиту.

Помимо спутника EOS-N1 для неназванного "стратегического индийского заказчика" ракета также несла еще 15 различных малых исследовательских космических аппаратов Индии, Бразилии, Непала, Таиланда и Великобритании.

По данным американского специализированного сайта Next Spaceflight, предполагается, что EOS-N1 - гиперспектральный спутник для получения изображений сверх высокой детализации под названием Anvesha, разработанный индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Ракету запустили со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 10:18 по местному времени (в 07:48 по Москве). Проблема в работе третьей ступени возникла примерно через 10 минут после старта.

Четырехступенчатая ракета-носитель PSLV-DL длиной 44,4 м, диаметром 2,8 м и стартовой массой 260 тонн, способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км полезную нагрузку массой около 1,3 тонн.

ISRO Индия Шрихарикота Next Spaceflight
