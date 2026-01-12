Поиск

В НАТО не намерены отказываться от стремления включить Украину в альянс

Об этом заявил генсек организации Марк Рютте

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Руководство НАТО по-прежнему считает своей задачей добиться вступления Украины в организацию, заявил в понедельник генсек альянса Марк Рютте.

"Не подлежащий пересмотру путь Украины в НАТО стал политическим обязательством в 2024 году, с тех пор курс остается неизменным", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Он отметил, что в настоящий момент обсуждения гарантий безопасности Украине находятся на финальном этапе.

"Гарантии безопасности для Украины будут включать три элемента: украинские вооруженные силы, "коалиция желающих" - такая ее конфигурация, которая поможет укрепить вооруженные силы Украины (...), и защита, или, по крайней мере, предотвращение такой позиции, в которой Россия сможет напасть снова", - сказал генсек.

Он добавил, что обсуждения велись, в том числе с США, а НАТО также удалось придать окончательную форму всем пунктам по теме восстановления Украины.

В ответ на вопрос журналиста о том, считает ли Рютте ситуацию с заявлениями президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию кризисом для НАТО, генсек ответил, что не думает так. Он заверил, что альянс "надежен и безопасен, насколько это возможно", и что его члены, включая северные страны, совместно ведут необходимую работу для решения этой проблемы.

Марк Рютте НАТО США Украина Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы

Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

 Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce

 ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8106 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });