В НАТО не намерены отказываться от стремления включить Украину в альянс

Об этом заявил генсек организации Марк Рютте

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Руководство НАТО по-прежнему считает своей задачей добиться вступления Украины в организацию, заявил в понедельник генсек альянса Марк Рютте.

"Не подлежащий пересмотру путь Украины в НАТО стал политическим обязательством в 2024 году, с тех пор курс остается неизменным", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Он отметил, что в настоящий момент обсуждения гарантий безопасности Украине находятся на финальном этапе.

"Гарантии безопасности для Украины будут включать три элемента: украинские вооруженные силы, "коалиция желающих" - такая ее конфигурация, которая поможет укрепить вооруженные силы Украины (...), и защита, или, по крайней мере, предотвращение такой позиции, в которой Россия сможет напасть снова", - сказал генсек.

Он добавил, что обсуждения велись, в том числе с США, а НАТО также удалось придать окончательную форму всем пунктам по теме восстановления Украины.

В ответ на вопрос журналиста о том, считает ли Рютте ситуацию с заявлениями президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию кризисом для НАТО, генсек ответил, что не думает так. Он заверил, что альянс "надежен и безопасен, насколько это возможно", и что его члены, включая северные страны, совместно ведут необходимую работу для решения этой проблемы.