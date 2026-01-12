Финляндия и Швеция предложили ЕС ввести новые ограничения на экспорт в РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу установить новые санкции против России. Мы считаем, что угроза со стороны России продлится долго. Это означает, что мы должны продолжать давление независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в рамках конференции по безопасности в шведском Сэлене, сообщил финский портал Yle.

По ее словам, Финляндия и Швеция предлагают повысить таможенные пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России, ввести новые ограничения на экспорт в Россию товаров, таких как предметы роскоши, запретить импорт российских удобрений.

В свою очередь, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард сказала, что "мы предлагаем полный запрет на обслуживание судов, перевозящих нефть, газ или уголь из российских портов в порты ЕС".

Она заявила, что страны предлагают ввести новые ограничения в подготавливаемый ЕС очередной, 20 пакет санкций против России.