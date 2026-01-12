Поиск

Финляндия и Швеция предложили ЕС ввести новые ограничения на экспорт в РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу установить новые санкции против России. Мы считаем, что угроза со стороны России продлится долго. Это означает, что мы должны продолжать давление независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в рамках конференции по безопасности в шведском Сэлене, сообщил финский портал Yle.

По ее словам, Финляндия и Швеция предлагают повысить таможенные пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России, ввести новые ограничения на экспорт в Россию товаров, таких как предметы роскоши, запретить импорт российских удобрений.

В свою очередь, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард сказала, что "мы предлагаем полный запрет на обслуживание судов, перевозящих нефть, газ или уголь из российских портов в порты ЕС".

Она заявила, что страны предлагают ввести новые ограничения в подготавливаемый ЕС очередной, 20 пакет санкций против России.

Финляндия Швеция ЕС Евросоюз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8106 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });