Поиск

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза против России, в который может войти ужесточение запрета на поставки в Россию предметов роскоши, может быть согласован к 24 февраля, сообщает Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

"Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - сказал собеседник издания.

По данным Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести более строгий запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров и снизить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Экспорт предметов роскоши стоимостью выше 300 евро и так уже запрещен, однако существуют схемы, благодаря которым многие такие товары, тем не менее, продаются в России, отметило издание.

Финляндия Швеция Евросоюз Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии

 В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии

Что случилось этой ночью: вторник, 13 января

США рассматривают кибероперации среди вариантов действий в отношении Ирана

Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

 Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

 Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8111 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });