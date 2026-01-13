Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза против России, в который может войти ужесточение запрета на поставки в Россию предметов роскоши, может быть согласован к 24 февраля, сообщает Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

"Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - сказал собеседник издания.

По данным Euractiv, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести более строгий запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров и снизить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Экспорт предметов роскоши стоимостью выше 300 евро и так уже запрещен, однако существуют схемы, благодаря которым многие такие товары, тем не менее, продаются в России, отметило издание.