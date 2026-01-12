Поиск

Сомали отменяет соглашения о сотрудничестве с ОАЭ по обороне и безопасности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Сомали приняли решение прекратить действие ряда соглашений с ОАЭ в сфере обороны, безопасности и использования портов, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Это решение относится ко всем договоренностям и партнерствам в отношении портов Бербера, Босасо и Кисмайо (...) и к соглашениям о сотрудничестве по безопасности и обороне", - цитируют СМИ заявление правительства страны.

Однако, поясняют СМИ, Могадишо имеет весьма относительный контроль над портами: Бербера находится на территории Сомалиленда, провозгласившего независимость; Босасо и Кисмайо - на территории автономных районов Пунтленд и Джубаленд соответственно.

В документе отмечается, что решение "основано на заслуживающей доверие информации и на убедительных доказательствах враждебных действий, которые подрывают национальный суверенитет, территориальное единство и политическую независимость страны".

СМИ напоминают, что между Сомали и ОАЭ усиливались разногласия по ряду вопросов. Так, ОАЭ построили глубоководный порт и военную базу в Бербере на территории Сомалиленда: в 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд; международное сообщество не приняло этот шаг, кроме Израиля, признавшего в конце 2025 года независимость Сомалиленда.

Кроме того, на прошлой неделе Саудовская Аравия обвинила ОАЭ в использовании территории Сомалиленда, чтобы вывезти в Абу-Даби из Йемена лидера сепаратистского Южного переходного совета Айдаруса Касема Абдул Азиза аз-Зубейди.

В свою очередь издание Middle East Eye поясняет: если ОАЭ предпочитали развивать отношения с Сомалилендом и Пунтлендом в обход Могадишо, то Саудовская Аравия выступала за единство Сомали.

Кроме того, по данным издания, ОАЭ использовали порт и аэропорт Босасо для снабжения Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане. При этом ведущие борьбу с СБР суданские военные пользуются поддержкой Египта, Турции и Саудовской Аравии.

Между тем источники Middle East Eye рассказали о повышенной активности в районе аэропорта в Босасо, о прибытии и отбытии в день в среднем шести транспортных самолетов.

Сомали ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

 Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8107 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });