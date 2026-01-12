Сомали отменяет соглашения о сотрудничестве с ОАЭ по обороне и безопасности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Сомали приняли решение прекратить действие ряда соглашений с ОАЭ в сфере обороны, безопасности и использования портов, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Это решение относится ко всем договоренностям и партнерствам в отношении портов Бербера, Босасо и Кисмайо (...) и к соглашениям о сотрудничестве по безопасности и обороне", - цитируют СМИ заявление правительства страны.

Однако, поясняют СМИ, Могадишо имеет весьма относительный контроль над портами: Бербера находится на территории Сомалиленда, провозгласившего независимость; Босасо и Кисмайо - на территории автономных районов Пунтленд и Джубаленд соответственно.

В документе отмечается, что решение "основано на заслуживающей доверие информации и на убедительных доказательствах враждебных действий, которые подрывают национальный суверенитет, территориальное единство и политическую независимость страны".

СМИ напоминают, что между Сомали и ОАЭ усиливались разногласия по ряду вопросов. Так, ОАЭ построили глубоководный порт и военную базу в Бербере на территории Сомалиленда: в 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд; международное сообщество не приняло этот шаг, кроме Израиля, признавшего в конце 2025 года независимость Сомалиленда.

Кроме того, на прошлой неделе Саудовская Аравия обвинила ОАЭ в использовании территории Сомалиленда, чтобы вывезти в Абу-Даби из Йемена лидера сепаратистского Южного переходного совета Айдаруса Касема Абдул Азиза аз-Зубейди.

В свою очередь издание Middle East Eye поясняет: если ОАЭ предпочитали развивать отношения с Сомалилендом и Пунтлендом в обход Могадишо, то Саудовская Аравия выступала за единство Сомали.

Кроме того, по данным издания, ОАЭ использовали порт и аэропорт Босасо для снабжения Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане. При этом ведущие борьбу с СБР суданские военные пользуются поддержкой Египта, Турции и Саудовской Аравии.

Между тем источники Middle East Eye рассказали о повышенной активности в районе аэропорта в Босасо, о прибытии и отбытии в день в среднем шести транспортных самолетов.