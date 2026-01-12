Нефтяные танкеры будут покидать порты Венесуэлы только с разрешения США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Из портов Венесуэлы смогут выходить только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США на отплытие, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент ясно дал понять: только нефтяные танкеры, получившие разрешение США, будут идти из Венесуэлы, и мы будем продолжать перехватывать суда, которые не имеют государственной принадлежности", - сказала Левитт.

Также пресс-секретарь заявила, что, по мнению США, говорить об организации выборов в Венесуэле слишком рано. В то же время Левитт заявила, что власти Венесуэлы под руководством временно исполняющей обязанности президента Делси Родригес охотно демонстрируют готовность сотрудничать.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

В настоящее время военные США отслеживают танкеры, осуществляющие несанкционированные Вашингтоном перевозки нефти из Венесуэлы.