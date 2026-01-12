Поиск

Нефтяные танкеры будут покидать порты Венесуэлы только с разрешения США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Из портов Венесуэлы смогут выходить только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США на отплытие, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент ясно дал понять: только нефтяные танкеры, получившие разрешение США, будут идти из Венесуэлы, и мы будем продолжать перехватывать суда, которые не имеют государственной принадлежности", - сказала Левитт.

Также пресс-секретарь заявила, что, по мнению США, говорить об организации выборов в Венесуэле слишком рано. В то же время Левитт заявила, что власти Венесуэлы под руководством временно исполняющей обязанности президента Делси Родригес охотно демонстрируют готовность сотрудничать.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

В настоящее время военные США отслеживают танкеры, осуществляющие несанкционированные Вашингтоном перевозки нефти из Венесуэлы.

Хроника 03 – 12 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

 Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8107 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });