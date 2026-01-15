Поиск

В США заявили о задержании последнего из нелегально действующих в Карибском бассейне танкеров

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Южное командование вооруженных сил США объявило об успешном завершении операции по задержанию танкера Veronica, который, по их утверждению, являлся последним танкером, продолжающим перевозки нефти в Карибском бассейне вопреки санкциям США.

"В рамках еще одной операции, проведенной до рассвета, морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южное копье" при поддержке Министерства внутренней безопасности отправились с авианосца "Джеральд Форд" и без инцидентов задержали танкер Veronica", - отмечается в сообщении командования, опубликованном в четверг в X.

"Veronica - это последний танкер, продолжавший работу, несмотря на введенный президентом США Дональдом Трампом запрет для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне", - сообщает Южное командование.

В сообщении указано, что Венесуэлу отныне будет покидать только та нефть, транспортировка которой "координируется надлежащим образом и в соответствии с законом".

