Космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование МКС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Астронавт Майкл Финк передал командование Международной космической станцией (МКС) космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, сообщил Роскосмос вечером в понедельник в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, по традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол.

В 2025 году россияне дважды возглавляли станцию. В марте командование принял Алексей Овчинин, в августе - Сергей Рыжиков.

Как отмечает Роскосмос, должность командира МКС появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции.