Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в 2025 г. сократился до $224 млрд

Такую оценку дала крупнейшая перестраховочная компания мира Munich Re

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совокупный ущерб, нанесенный мировой экономике стихийными бедствиями, в 2025 году составил $224 млрд, что примерно на 40% ниже показателя предыдущего года ($368 млрд с учетом инфляции), говорится в обзоре крупнейшей перестраховочной компании мира Munich Re.

Объем застрахованного ущерба составил порядка $108 млрд против $147 млрд годом ранее.

Таким образом, доля застрахованных потерь в общем объеме ущерба составила почти 48% при среднем показателе за долгосрочный период в районе 30%.

Минувший год отмечен рекордными застрахованными убытками от так называемых непиковых рисков - non-peak perils. В эту категорию входят наводнения, лесные пожары и сильные штормы. Показатель составил $98 млрд, а общий ущерб - $166 млрд.

В то же время впервые за 10 лет на территории США не наблюдалось ни одного крупного урагана.

Самым крупным с точки зрения ущерба стихийным бедствием прошлого года стали лесные пожары в Калифорнии, унесшие 30 жизней и нанесшие американской экономике урон в размере $53 млрд (около $40 млрд из этой суммы было застраховано).

Мартовское землетрясение в Мьянме, жертвами которого стали около 4,5 тыс. человек, нанесло экономический ущерб в $12 млрд, но лишь небольшая доля этой суммы была застрахована.

Согласно данным Munich Re, в общей сложности в результате стихийных бедствий в прошлом году погибли порядка 17,2 тыс. человек против 11 тыс. годом ранее. Среднее значение за последние 10 лет составляет 17,8 тыс., за последние 30 лет - 41,9 тыс. человек.