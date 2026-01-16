Поиск

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 340 км западнее города Корваллис, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:26 по Москве в пятницу землетрясения находился примерно в 270 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6. Его очаг находился на глубине 10 км.

