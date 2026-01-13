Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении пяти физических и четырех юридических лиц, а также в отношении около 40 судов из России, заявило правительство Швейцарии.

"Министерство экономики 12 января 2026 года внесло поправки в приложения 8, 14, 15б и 33 к постановлению. В результате пять физических и четыре юридических лица, а также 41 судно были внесены в приложения", - говорится в заявлении.

Решение вступит в силу 13 января в 23:00 по местному времени (01:00 14 января по Москве).

В декабре 2025 года Совет ЕС ввел санкции против 41 судна танкерного флота, которые, по его оценке, перевозят российскую нефть. Также в списки попали пять физических и четыре юридических лица, которые, по версии ЕС, связаны с поставками российской нефти.