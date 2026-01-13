Поиск

Некоторые лидеры G7 надеются в Давосе добиться от Трампа поддержки идей по гарантиям безопасности Киеву

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лидеры Италии, Франции, Канады и Великобритании надеются провести на саммите в Давосе переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться от него поддержки гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Лидеры Италии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Еврокомиссии планируют посетить встречу лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) на следующей неделе", - пишет газета со ссылкой на трех официальных лиц.

По словам собеседников газеты, лидеры попытаются добиться от Трампа одобрения и поддержки декларации "коалиции желающих" о намерениях по поводу размещения на украинской территории многонациональных сил после остановки там боевых действий. Декларация была подписана на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США выразили готовность участвовать в механизмах по мониторингу режима прекращения огня.

При этом спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в декабре отметил, что, как полагают в Вашингтоне, США в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины.

Встречу в Давосе, по данным FT, также могут посетить лидеры других стран из "коалиции" и советники по нацбезопасности.

Ожидается, что встреча состоится в среду на следующей неделе.

ВЭФ пройдет в Давосе с 19 по 23 января.

