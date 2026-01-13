В ЕК считают оправданной финансовую помощь Сирии, несмотря ее внутриполитические проблемы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Финансовая помощь Евросоюза Сирии предназначена для удовлетворения основополагающих потребностей населения, которое необходимо поддерживать, несмотря на сохраняющиеся в стране противоречия, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Речь идет о сумме, выделенной для острых гуманитарных потребностей, которые существуют в Сирии. Эти деньги также служат для обеспечения самых фундаментальных нужд в области инфраструктуры, здравоохранения, образования после разрушений, в которых виновен режим Башара Асада", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Пинью отвечала на вопрос, не является ли ошибочной в отношении Сирии политика ЕС, который во время недавнего визита в страну главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты выделил Дамаску 620 млн евро на 2026-2027 годы, тогда как в сирийскую армию входят экстремисты, враждебно относящиеся к этническим и религиозным меньшинствам и не имеющие ничего общего с правами человека и демократией.

Представитель ЕК также указала на то, что финансовая помощь предназначена для создания более благоприятной среды для возвращения покинувших страну в годы войны сирийцев, которых насчитывается около 1 млн.

Кроме того, Пинью напомнила, что фон дер Ляйен ясно высказалась о необходимости формирования в стране такого общества, в которое будут интегрированы все сообщества. "Ситуация сложная, конечно, но необходимо, чтобы все могли сосуществовать в мире", - отметила пресс-секретарь.

Она не считает правильным недооценивать визит в Сирию фон дер Ляйен и Кошты - первый визит такого уровня со времени падения режима Асада. Визит, по ее мнению, позволил руководителям ЕС увидеть реальность в стране, все трудности которой в Брюсселе знают.