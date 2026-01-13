Поиск

ОАЭ не ясно, как США смогут реализовать пошлины в 25% в отношении сотрудничающих с Ираном стран

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В ОАЭ пока не представляют, как США будут воплощать в жизнь решение президента Дональда Трампа ввести пошлины в 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, заявил во вторник министр по внешней торговле Эмиратов Тани бин Ахмед аль-Зейуди.

"Подробности этого уведомления не ясны (...) мы пытаемся понять, как это претворят в жизнь. Мы второй по величине торговый партер Ирана, он один из главных поставщиков многих наших предметов потребления, особенно пищевых изделий", - приводит издание The National слова министра.

Он отметил, что также надо понять, как новые меры США могут затронуть поставки продовольствия в ОАЭ и повлиять на потребителей.

Протесты в Иране

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном. "Начиная с этого момента, любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Позднее представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данное решение, сказала, что китайские власти намерены отстаивать свои законные права и интересы. "Победителей в войне пошлин нет. И Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы", - приводило издание The Global Times ее слова.

В воскресенье Трамп сообщил, что его администрация рассматривает несколько вариантов, включая возможное применение военной силы против Ирана в ответ на подавление массовых беспорядков внутри страны.

