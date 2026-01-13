СМИ сообщили о тайной встрече Уиткоффа с наследником шахской династии Ирана
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и наследник иранской шахской династии Реза Пехлеви, находящийся в изгнании в США, провели тайную встречу в минувшие выходные, сообщает во вторник Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"По его словам, на минувших выходных Уиткофф в обстановке секретности встретился с наследным принцем Ирана в изгнании с целью обсудить протесты с Иране", - информирует портал.
Axios отмечает, что это первая известная встреча между представителями иранской оппозиции и администрации США с начала протестов в Иране 15 дней назад.
Пехлеви - сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году во время Исламской революции. Axios отмечает, что он пытается позиционировать себя как "переходного" лидера на случай падения нынешних иранских властей.
Собеседник портала утверждал, что в последнее время в Иране наблюдается рост популярности Пехлеви, его имя скандируют на демонстрациях во многих городах.
10 января Пехлеви призвал протестующих иранцев фактически к силовому захвату власти в стране.
Однако президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту на прошлой неделе отказался выразить поддержку Пехлеви.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.