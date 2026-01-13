Поиск

СМИ сообщили о тайной встрече Уиткоффа с наследником шахской династии Ирана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и наследник иранской шахской династии Реза Пехлеви, находящийся в изгнании в США, провели тайную встречу в минувшие выходные, сообщает во вторник Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"По его словам, на минувших выходных Уиткофф в обстановке секретности встретился с наследным принцем Ирана в изгнании с целью обсудить протесты с Иране", - информирует портал.

Axios отмечает, что это первая известная встреча между представителями иранской оппозиции и администрации США с начала протестов в Иране 15 дней назад.

Пехлеви - сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году во время Исламской революции. Axios отмечает, что он пытается позиционировать себя как "переходного" лидера на случай падения нынешних иранских властей.

Собеседник портала утверждал, что в последнее время в Иране наблюдается рост популярности Пехлеви, его имя скандируют на демонстрациях во многих городах.

10 января Пехлеви призвал протестующих иранцев фактически к силовому захвату власти в стране.

Однако президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту на прошлой неделе отказался выразить поддержку Пехлеви.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Иран США Пехлеви Уиткофф Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп предложил американцам и гражданам союзников США покинуть Иран

Активисты сообщили о гибели более 12 тыс. человек в ходе подавления протестов в Иране

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Что произошло за день: вторник, 13 января

В Казахстане сообщили об атаке БПЛА на два танкера в Черном море, погрузка в тот момент не шла

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь

 Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Спецпрокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Суд начал рассматривать апелляцию Марин Ле Пен на запрет ее участия в выборах

 Суд начал рассматривать апелляцию Марин Ле Пен на запрет ее участия в выборах
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });