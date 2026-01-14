Источники WP отмечают снижение уверенности Трампа в необходимости ударов по Ирану

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в частных беседах выражает меньше уверенности в необходимости ударов по Ирану, чем летом прошлого года, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По их словам, Трамп, несмотря на публичные заявления, в частных разговорах на этот раз звучал менее уверенно (относительно ударов по Ирану - ИФ), а некоторые собеседники WP говорят, что у Трампа меньше энтузиазма, чем перед ударами в июне.

По словам собеседника газеты, Трампа на прошлой неделе проинформировали о потенциальных действиях в отношении Ирана, в том числе о возможности кибератак на инфраструктуру иранского правительства, а также о мерах противодействия блокировки интернета и мобильной связи в Иране.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Сам Трамп 13 января через соцсеть обратился к иранским протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона.

22 июня 2025 года США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.