Поиск

Глава МИД Армении и госсекретарь США приняли заявление о рамках реализации "Маршрута Трампа"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио во вторник в Вашингтоне утвердили совместное заявление о рамках реализации проекта TRIPP.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, заявление будет обнародовано в среду.

Отмечается, что на встрече Мирзоян и Рубио "с удовлетворением отметили активную динамику развития стратегического партнерства между Арменией и США, а также реализацию соглашений, совместных инициатив и перспективы на будущее".

"Министр иностранных дел Армении и госсекретарь США обсудили выполнение соглашений, достигнутых на Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшей институционализации мира и обсудили шаги в этом направлении", - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу.

Азербайджан МИД Армении США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пока не решил, нужны ли удары по Ирану

Трамп предложил американцам и гражданам союзников США покинуть Иран

Активисты сообщили о гибели более 12 тыс. человек в ходе подавления протестов в Иране

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Что произошло за день: вторник, 13 января

В Казахстане сообщили об атаке БПЛА на два танкера в Черном море, погрузка в тот момент не шла

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь

 Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Спецпрокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });