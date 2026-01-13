Глава МИД Армении и госсекретарь США приняли заявление о рамках реализации "Маршрута Трампа"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио во вторник в Вашингтоне утвердили совместное заявление о рамках реализации проекта TRIPP.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, заявление будет обнародовано в среду.

Отмечается, что на встрече Мирзоян и Рубио "с удовлетворением отметили активную динамику развития стратегического партнерства между Арменией и США, а также реализацию соглашений, совместных инициатив и перспективы на будущее".

"Министр иностранных дел Армении и госсекретарь США обсудили выполнение соглашений, достигнутых на Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшей институционализации мира и обсудили шаги в этом направлении", - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу.