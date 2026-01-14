Поиск

Армения и США создадут совместное предприятие для реализации проекта "Маршрут Трампа"

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (справа налево) на церемонии встречи 13 января 2026 г.
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

"TRIPP (...) призван обеспечить беспрепятственное мультимодальное транзитное сообщение на территории Армении", - говорится в заявлении Госдепа США.

В дорожной карте проекта, опубликованной американским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что проект TRIPP должен быть "разработан в рамках определенных транзитных маршрутов на территории Армении, в местах, которые будут детализированы в будущем, при сохранении полного суверенитета Армении над всеми территориями проекта".

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития и внедрения инфраструктуры TRIPP.

При этом контролироваться компания будет США. В дорожной карте уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а себе - 26%.

"Ожидается, что это соглашение будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительного акционерного капитала, в результате чего его доля достигнет 49% ", - говорится в документе.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что TRIPP "открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении".

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу.

Армения Дональд Трамп Вашингтон США
