Трамп не исключил экономические меры в качестве помощи протестующим в Иране

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил возможность оказания помощи иранским протестующим в том числе экономическими мерами.

"Много разной помощи в пути, и в разных формах, включая экономическую помощь", - заявил Трамп каналу CBS в ответ на просьбу пояснить, о какой помощи он ранее писал в соцсети Truth Social.

Какие меры имеются в виду, президент вновь не конкретизировал, но сказал, что "это вряд ли существенно поможет Ирану".

Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона.

"Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. (...) Помощь уже в пути!" - написал президент США.

Между тем, отвечая на вопрос CBS, какова его конечная цель в Иране, Трамп сообщил: "Конечная цель - победа. Мне нравится побеждать".

В качестве примера он перечислил военные операции, проведенные США в течение его первого и второго президентских сроков.

По словам Трампа, он осведомлен о "довольно значительном" числе погибших в ходе иранских протестов и пригрозил серьезными мерами, если власти Ирана начнут "вешать" протестующих.

"Мы предпримем очень жесткие меры. Если они это сделают, мы предпримем очень жесткие меры", - подчеркнул американский лидер.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

