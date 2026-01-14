Постпредство Ирана призвало ООН осудить угрозу применения силы США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в своем письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу призвал организацию осудить угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.

"Генеральный секретарь, Совет Безопасности и, в частности, его ответственные члены должны выполнить свои обязанности, вытекающие из устава, безоговорочно осудив все формы подстрекательства к насилию, угрозам применения силы и вмешательству Соединенных Штатов во внутренние дела Ирана", - говорится в письме Иравани, опубликованном в соцсети X.

Иранский постпред считает, что заявления президента США побуждают к "политической дестабилизации" и "угрожают суверенитету, территориальной целостности, национальной безопасности Исламской Республики Иран".

По его мнению, все это является "вопиющим нарушением основополагающих принципов международного права, закрепленных в уставе ООН".

Он также добавил, что США и Израиль несут "прямую и неоспоримую юридическую ответственность за гибель ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно среди молодежи".

"Настоятельно призываем США и израильский режим немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью выполнять свои обязательства по международному праву", - заявил Иравани.