Politico утверждает, что США не располагают необходимыми силами для военной операции против Ирана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в данный момент не располагают необходимым потенциалом вблизи Ирана для проведения против него военной операции в ответ на продолжающееся подавление властями массовых протестов в стране, пишет Politico.

"(Президент США Дональд - ИФ) Трамп заявляет, что у него есть много военных вариантов действий против Ирана. На самом деле это не так. Выбор гораздо более ограничен, чем даже год назад", - отмечает издание.

Американские войска и корабли, которые раньше были в распоряжении президента в этом регионе, переброшены в Карибский бассейн. Системы противоракетной обороны, отправленные на Ближний Восток в прошлом году, возвращены в Южную Корею. При этом сами представители администрации США заявляют, что планов по переброске крупных военных активов нет, говорится в статье.

По информации издания, особенно остро стоит проблема нехватки средств противовоздушной обороны, защищающих американские войска в зоне досягаемости иранского оружия. Если администрация нанесет удар и иранцы ответят силой, у США будет слишком мало перехватчиков для защиты американских войск от ракет Тегерана. Пентагон имеет 10 тыс. военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и меньшие контингенты в Ираке, Сирии и Иордании.

Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Но его возможности еще более ограничены, чем в июне, когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам. И Трампу также приходится считаться с законодателями, которые всего спустя неделю после того, как он отдал приказ о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, задаются вопросом, не втянет ли такой удар США в еще одну войну в регионе, подчеркивает Politico.