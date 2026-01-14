Поиск

WP сообщила, что США запросили у союзников разведданные о возможных целях в Иране

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским союзникам с просьбой поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в Иране для нанесения по ним военных ударов, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на двух европейских чиновников.

По их словам, такой запрос Вашингтон направил в понедельник.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Трамп будет нацеливаться на ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним", - сказал один из собеседников издания.

При этом американский чиновник, знакомый с позицией администрации, сообщил изданию, что Пентагон обеспокоен возможным ответным ударом Ирана. Самолеты, корабли и силы специальных операций были выведены из состава Центрального командования американскими вооруженными силами на Ближнем Востоке за несколько недель до операции против Венесуэлы.

В настоящее время у американской администрации "просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полномасштабный кинетический удар, не рискуя ответными действиями, - сказал чиновник. - Нам пришлось вывести большую часть наших ресурсов из Центрального командования для поддержки операции в Венесуэле".

Газета указывает, что у США тем не менее есть варианты. Поблизости от Ирана находятся несколько эсминцев и, предположительно, подводные лодки, которые способны запускать ракеты большой дальности. Кроме того, Вашингтон может задействовать базирующиеся на континентальной части США стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, которые в июне прошлого года совершали 36-часовые беспосадочные полеты для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

