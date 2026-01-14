Поиск

NASA дает финальное добро на возвращение с МКС на Землю корабля Crew Dragon с миссией Crew-11

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Руководители миссии Crew-11 дали окончательное добро на предстоящую в четверг по московскому времени расстыковку корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа с Международной космической станцией (МКС) и возвращение на Землю, сообщает NASA.

В состав миссии Crew-11, прибывшей на станцию 2 августа 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX, входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Миссия Crew-11 досрочно возвращается на Землю в связи с плохим состоянием здоровья одного из членов экипажа (имя которого не раскрывается), вызванного длительным пребыванием в условиях микрогравитации. Корабль отстыкуется от модуля Harmony орбитальной лаборатории в среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:05 по Москве). Погода обещает быть благоприятной для приводнения спускаемой капсулы корабля Crew Dragon с помощью парашютов в Тихом океане у южного побережья Калифорнии в четверг в 03:41 утра по американскому времени (в 11:41 по Москве).

Следующая миссия - Crew-12 - должна прибыть на МКС в середине февраля. С отбытием миссии Crew-11 на борту МКС останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которые прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

