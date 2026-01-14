Поиск

NASA и Минэнерго США к 2030 году разработают ядерный реактор для лунных миссий

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - NASA и министерство энергетики США объявили о сотрудничестве в разработке к 2030 году системы ядерной энергетики для обеспечения работы астронавтов на поверхности Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"), сообщило американское космическое ведомство.

Как подчеркивает NASA, недавно подписанный меморандум о взаимопонимании между ведомствами продвигает видение президента США Дональда Трампа о превосходстве Америки в космосе путем развертывания ядерных реакторов на Луне и на орбите к 2030 году.

"В рамках национальной космической политики президента Трампа Америка привержена возвращению на Луну, созданию необходимой инфраструктуры и осуществлению инвестиций, необходимых для следующего гигантского скачка на Марс и за его пределы", - заявил администратор NASA Джаред Айзекман. "Для достижения этого будущего необходимо использовать ядерную энергию. Это соглашение позволит наладить более тесное сотрудничество между NASA и министерством энергетики для создания возможностей, необходимых для начала Золотого века освоения и открытия космоса", - отметил он.

NASA и министерство энергетики США планируют развернуть систему энергоснабжения на основе ядерного деления, способную производить безопасную, эффективную и более чем достаточную электроэнергию, которая сможет работать годами без необходимости дозаправки. "Развертывание лунного реактора позволит в будущем осуществлять устойчивые лунные миссии, обеспечивая электроснабжение независимо от солнечного света или температуры", - говорится в сообщении.

