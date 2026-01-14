Поиск

Париж выступает против закупок Украиной оружия в США за счет кредита ЕС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Франция пытается помешать закупкам оружия для Украины в США за счет кредита Евросоюза, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Париж настаивает на том, чтобы Украина не покупала американское оружие с помощью кредита ЕС в размере 90 млрд евро, а тратила выделенные средства на европейскую оборонную промышленность.

Тем временем Германия и Нидерланды выступают против. Они считают, что такой подход будет препятствовать поставкам оружия, необходимого для обороны Киева, включая системы противовоздушной обороны Patriot американского производства.

Германия и Нидерланды, которые эксплуатируют батареи Patriot и в прошлом передавали их в дар Украине, утверждают, что альтернативы системе американского производства нет.

"Германия не поддерживает предложения по ограничению закупок в третьих странах (...) и обеспокоена тем, что это наложит чрезмерные ограничения на Украину", - приводит издание выдержки из секретного немецкого документа, который был распространен среди государств-членов ЕС.

Глава Евросовета Антониу Кошта объявил 19 декабря прошлого года, что государства-члены Евросоюза договорились предоставить Украине помощь в размере 90 млрд евро.

