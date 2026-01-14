Трамп предложит Стармеру место в Совете мира, который будет управлять сектором Газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и лидерам ряда других союзных стран места в Совете мира, который будет управлять сектором Газа, сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

По данным дипломатических источников издания, Трамп намерен предложить Стармеру место в команде мировых лидеров, которые будут управлять территорией Газы и руководить ее восстановлением.

Ожидается, что в ближайшие дни в план Трампа войдут лидеры союзных стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Турцию.

По словам собеседников издания, США считают необходимым, чтобы люди, занимающиеся восстановлением Газы, находились на должностях, аналогичных должности Трампа.

Также в СМИ распространилась информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, зять Трампа - Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф войдут в число членов так называемого исполнительного совета.

Этот орган будет подчиняться Совету мира, но играть центральную роль в надзоре за сложным выполнением второго этапа соглашения.

В свою очередь исполнительный совет будет руководить технократическим палестинским правительством, которое будет заниматься повседневным восстановлением сектора и поддержанием порядка в нем.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания некоторых необходимых для этого механизмов.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.