Поиск

Трамп предложит Стармеру место в Совете мира, который будет управлять сектором Газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и лидерам ряда других союзных стран места в Совете мира, который будет управлять сектором Газа, сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

По данным дипломатических источников издания, Трамп намерен предложить Стармеру место в команде мировых лидеров, которые будут управлять территорией Газы и руководить ее восстановлением.

Ожидается, что в ближайшие дни в план Трампа войдут лидеры союзных стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Турцию.

По словам собеседников издания, США считают необходимым, чтобы люди, занимающиеся восстановлением Газы, находились на должностях, аналогичных должности Трампа.

Также в СМИ распространилась информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, зять Трампа - Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф войдут в число членов так называемого исполнительного совета.

Этот орган будет подчиняться Совету мира, но играть центральную роль в надзоре за сложным выполнением второго этапа соглашения.

В свою очередь исполнительный совет будет руководить технократическим палестинским правительством, которое будет заниматься повседневным восстановлением сектора и поддержанием порядка в нем.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания некоторых необходимых для этого механизмов.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Дональд Трамп Джаред Кушнер ХАМАС Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 14 января

Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

 Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана

 Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана

Трамп не исключил экономические меры в качестве помощи протестующим в Иране

Армения и США создадут совместное предприятие для реализации проекта "Маршрут Трампа"

 Армения и США создадут совместное предприятие для реализации проекта "Маршрут Трампа"

Трамп пока не решил, нужны ли удары по Ирану

 Трамп пока не решил, нужны ли удары по Ирану

Трамп предложил американцам и гражданам союзников США покинуть Иран

Активисты сообщили о гибели более 12 тыс. человек в ходе подавления протестов в Иране

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Что произошло за день: вторник, 13 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 10 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 31 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });