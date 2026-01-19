Поиск

Трамп пригласил президента Финляндии в Совет мира по Газе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил президента Финляндии Александра Стубба войти в Совет мира по Газе, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на офис Стубба.

Некоторые мировые лидеры тоже заявили, что были приглашены в Совет. Среди них - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Канады Марк Карни, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает газета. В совет также приглашен президент России Владимир Путин, в Кремле изучают это приглашение. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял аналогичное приглашение.

О создании Совета Трамп объявил 16 января, пообещав вскоре назвать его состав. В проекте устава Совета говорится, что страны, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в этой организации, должны будут внести взнос в размере в $1 млрд.

