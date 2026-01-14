Поиск

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что решение о выходе республики из ЕАЭС может быть принято на референдуме, когда членство в Союзе станет несопоставимым с членством в Евросоюзе. Он сказал об этом на дискуссии "Армения и мир на стыке рисков и возможностей" с участием послов США и стран ЕС.

"Мы отдаем себе отчет в том, что одновременно не можем быть членом ЕАЭС и ЕС. Да, мы стремимся в Евросоюз", - заявил он.

По его словам, сейчас создалась реальность, когда "есть территория для движения и по этому пути (членство в ЕС - ИФ), и продолжения членства в ЕАЭС".

"И мы сегодня на этой территории. Мы четко заявляем, что мы идем по пути в ЕС. Но сегодня мы члены ЕАЭС. Это означает, что на данном этапе несопоставимости нет. Мы продолжим оставаться членом ЕАЭС столько, сколько сопоставимость будет возможной. Как только это будет невозможно, а мы это знаем, мы вместе с гражданами примем решение, которое будет вытекать из свободного волеизъявления народа Армении. У нас есть выбор, демократия - наша стратегия. И демократическая страна стремится быть среди демократических стран", - заявил Пашинян.

