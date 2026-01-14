В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Trip.com

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Trip.com Group Ltd., оператора крупнейшей в стране туристической онлайн-платформы, сообщило Государственное управление рыночного регулирования КНР (State Administration for Market Regulation, SAMR)

Trip.com подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Расследование начали на основании результатов предварительных проверок и антимонопольного законодательства, заявил регулятор.

Компаниям может грозить штраф в размере от 1% до 10% от их годовой выручки в том случае, если антимонопольное расследование выявит нарушения.

Trip.com заявила, что активно сотрудничает с регулятором и будет "полностью выполнять регуляторные требования".

Trip.com была создана в 1999 году, ей принадлежит целый портфель брендов, включая Ctrip, Qunar, Trip.com и Skyscanner. На ее платформе доступны услуги покупки железнодорожных и авиабилетов, бронирования отелей, приобретения пакетных туров, заказа экскурсий и т.д. Она имеет листинг на Nasdaq с 2003 года и на Гонконгской бирже с 2021 года.

Акции Trip.com подешевели на 6,5% на торгах в Гонконге в среду. В Нью-Йорке на предварительных торгах ADR компании теряют в цене 9,5%.