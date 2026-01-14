Поиск

США выводят ВВС из Персидского залива на фоне угрозы военной конфронтации с Ираном

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - США выводят с баз в районе Персидского залива подразделения ВВС, чтобы они оказались вне зоны досягаемости удара Ирана, на который он может пойти в случае атаки США на эту страну, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на чиновника одной из стран региона.

В свою очередь Центральное командование ВС США, курирующее военные операции на Ближнем Востоке, отказалось от комментариев.

Ранее также стало известно, что часть американских военных, расквартированных на базе ВВС "Эль-Удейд" в Катаре, переводят в другие места,

В свой черед представитель Ирана заявил FT, что Тегеран следит за развитием событий на военной базе "Эль-Удейд" и готов принять ответные меры в случае американского нападения. При этом власти Ирана считают посредничество Катара или любой другой страны в этой ситуации бессмысленным, полагая, что США "несерьезно" относятся к переговорам. Собеседник FT также призвал страны региона "не позволять использовать свою территорию для агрессии одной страны против другой".

В свою очередь, другой чиновник из одной из стран региона заявил, что хотя возможности Ирана нанести ущерб в ответ на возможные удары США более ограничены, чем в прошлом, "американцы также проявляют осторожность, потому что никогда не знаешь, как Иран отреагирует".

Иран ранее угрожал перекрыть судоходные пути в Ормузском проливе, имеющем стратегическое значение для поставок нефти, напоминает газета.

"Дипломатические усилия направлены на то, чтобы успокоить ситуацию - если Иран решит разыграть карту Ормузского пролива: именно оттуда исходит реальная опасность", - цитирует газета слова другого арабского чиновника.

Однако, по данным издания, после нанесения ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года теперь американское командование располагает меньшим количеством военных ресурсов в регионе: менее 40 000 военнослужащих, распределенных по базам и кораблям. При этом осле отправки авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Gerald Ford из Средиземного моря в Карибское море в конце прошлого года у США нет авианосцев в этом регионе. Однако у США есть в регионе шесть военных кораблей, в том числе три ракетных эсминца - один в Красном море и два в Персидском заливе.

Ранее в среду министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана. Он пояснил, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. При этом американские СМИ отмечают, что Трамп, по их данным, еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.

