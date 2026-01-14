Иран и Израиль при посредничестве РФ договорились не атаковать друг друга

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Иран и Израиль в конце декабря 2025 года обменялись через Россию сообщениями о том, что они не собираются наносить удары друг по другу, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым. По словам дипломатов и чиновников стран региона, Иран ответил по российскому каналу, что он воздержится от превентивного удара", - говорится в публикации.

По словам источников газеты, это произошло, когда Израиль готовил масштабную военную кампанию против движения "Хезболла" в Ливане.

Два собеседника WP сообщили, что Иран положительно отреагировал на предложение Израиля. Однако в Тегеране все равно были настроены настороженно, поскольку заверения Израиля оставляли возможность ударов США по Ирану в координации с израильскими военными.

При этом пока неясно, изменилось ли отношение Израиля и Ирана к их неформальным договоренностям на фоне протестов в иранских городах, пишет WP. Также непонятно, может ли Израиль отказаться от уговора и присоединиться к возможным американским ударам США по Ирану.

Между тем неназваный представитель израильских властей подтвердил изданию, что операция против "Хезболлы" остается на повестке дня, независимо от развития ситуации с Ираном.

В июне 2025 года Израиль атаковал ядерные объекты и военную инфраструктуру Ирана. Тегеран в ответ начал наносить удары по Израилю. Затем удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Исфахане и Натанзе - нанесли США. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.