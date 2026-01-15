Поиск

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа отстыковался от МКС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль Crew Dragon с миссией Crew-11 в четверг по московскому времени расстыковался с Международной космической станцией (МКС) для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Отстыковка от модуля Harmony орбитальной лаборатории была осуществлена в среду в 17:20 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:20 по Москве).

В состав миссии Crew-11, прибывшей на станцию 2 августа 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX, входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Миссия Crew-11 досрочно возвращается на Землю в связи с плохим состоянием здоровья одного из членов экипажа (имя которого не раскрывается), вызванного длительным пребыванием в условиях микрогравитации.

После схождения с орбиты корабль совершит приводнение с помощью парашютной системы в Тихом океане у южного побережья Калифорнии в четверг в 03:41 утра по американскому времени (в 11:41 по Москве). Погода обещает быть благоприятной для приводнения спускаемой капсулы, сообщило NASA.

Следующая миссия - Crew-12 - должна прибыть на МКС в середине февраля. С отбытием миссии Crew-11 на борту МКС остался только один астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, ставший командиром станции, и Сергей Микаев, которые прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

