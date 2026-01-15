Поиск

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океане

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией Crew-11 в четверг вслед за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС) приводнился в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии, сообщило NASA.

На Землю после 165-дневного пребывания на орбитальной лаборатории вернулись астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.

Приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в 03:41 по времени Восточного побережья США (в 11:41 по Москве) вблизи города Сан-Диего.

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства. Затем из Crew Dragon будет извлечен его экипаж. Перед транспортировкой на берег экипаж пройдет предварительное медицинское обследование.

Миссия Crew-11 досрочно вернулась с МКС на Землю в связи с плохим состоянием здоровья одного из членов экипажа (имя которого не раскрывается), вызванного длительным пребыванием в условиях микрогравитации.

С ее отбытием на борту МКС остался только один астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, ставший командиром станции, и Сергей Микаев, которые прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28". Следующая миссия - Crew-12 - должна прибыть на МКС в середине февраля.

