Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Он обвинил Израиль в провокациях с целью втянуть США в конфликт с Тегераном

Фото: Ahmet Serdar Eser/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал США к переговорам, сообщает Fox News.

"Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", - заявил Аракчи в интервью телеканалу.

"Между войной и дипломатией, дипломатия - лучший путь. Хотя у нас нет положительного опыта взаимодействия с США, но, тем не менее, дипломатия намного лучше войны", - отметил министр.

Он призвал президента США не повторять ошибку, совершенную в июне, имея в виду американский удар по ядерным объектам в Иране.

"Вы знаете, вы уничтожили объекты, но технологии нельзя разбомбить, решимость также нельзя разбомбить", - сказал Аракчи.

Говоря о беспорядках в Иране, министр иностранных дел заявил, что правительство проявило "максимальную сдержанность".

По его словам, "протесты в Иране использовались террористическими элементами под руководством Израиля", чтобы спровоцировать президента США начать войну против Тегерана.

"Это был именно израильский заговор. Они хотели втянуть президента Соединенных Штатов в этот конфликт. Поэтому они начали увеличивать число смертей, убивая простых людей, убивая полицейских", - заявил он.

Аракчи сообщил, что на данный момент все спокойно. "Мы полностью контролируем ситуацию", - добавил он.

Глава МИД также отметил, что у Ирана нет плана "вешать людей в связи с протестами".

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков.